ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂಗೋಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮಾರ್ಚ್ 26ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಂಗೋಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 10:13 [IST]

English summary

Elephant crime awareness programme on March 26th by Friends of Elephants’ in collaboration with Namma Metro at Rangasthala – Rangoli Metro Art Centre, M G Road, Bangalore.