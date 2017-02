ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್!

2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಗಣನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಡಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ?

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 18:31 [IST]

English summary

In KPCC office an election calender has inaugarated by KPCC President G. Parameshwar on thursday. As Karnataka will face assembly elections in 2018 and it is expected that the election calender will creat awareness among the office bearers and activists to design the necessary strategy to fetch the success to the party.