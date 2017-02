ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ 8 ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದ ಏರ್‍ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‍ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 11 ನೇ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 17:40 [IST]

Eight Tata companies will exhibit their expertise and offerings in the Aerospace and Defence sectors at the five-day 11th Aero India, Asia's premier air show, beginning here on February 14.