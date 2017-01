ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ 6.5 ಕೋಟಿ ರು ಜಪ್ತಿ

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ದಾಸ್ತಾನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 6.5 ಕೋಟಿ ರು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

Officials of the Enforcement Directorate on Thursday raided city-based IT company and seized property worth Rs. 6.5 crore.