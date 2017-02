ದೇವಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ, ಇಡಿಯಿಂದ 80 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ

ಆಂತ್ರಿಕ್ಸ್-ದೇವಾಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 16:26 [IST]

English summary

The Enforcement Directorate has attached an amount of Rs 79,76,00,041 in the Antirx-Devas case. The Enforcement Directorate said that said that the attachment was done under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act.