ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಾಗಿ 'ಇಕೋ ಚೇತನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

'ಇಕೋ ಚೇತನ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Green Lifestyle initiative program ‘Eco Chetana’ organised by Adamya Chetana will be held on April 9 in HSR ground. The Focus areas of the programs are Water Management, Waste Management & Greenery Promotion. Minister Ananth Kumar will inaugurate the program.