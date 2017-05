ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಾಗಿ ಲಂಚ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆಪ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೆ ಸಮನ್ಸ್

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೆಲೆ ಚಿಹ್ನೆ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆಪ್ತ, ಎನ್ನಾರೈ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

The Delhi Crime Branch probing the election commission bribery case summoned V C Prakash, the deputy chairman of NRI Forum of Karnataka.