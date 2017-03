ಕನ್ನಡದ 'ಇ ಮನಸು' ಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್ ಪೋ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜನೆಯ ಇ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 05) ದಂದು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A one day Kannada online exhibition ‘e-Kannada exhibition and conversation’ held at Ravindra Kalakshetra in Bengaluru today(March 05). It showcased display of technology, Kannada mobile applications, internet sources, fonts among others. Debate attended by SK Shama Sundara, UB Pavanaja and others.