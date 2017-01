ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಮರುನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಡಿವೈಎಸ್ ಪಿ ಅನುಪಮಾ ಶೆಣೈ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದು, ಮರುನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 13:50 [IST]

English summary

Kudligi DySP Anupama Shenoy has withdrawn her resignation. She is set to return to her job soon says her recent post on Facebook.