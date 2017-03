ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಡ್ವಾ? ಮುಗಿಯದ ರಗಳೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಡ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಜಟಾಪಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ...ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅಪ್ಪಟ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 12:14 [IST]

The option of dubbing can be used to increase our knowledge base, It should not snatch daily braed of KFI workers, can CCI order assure the dubbing won't defame the culture and language? the argument continues...