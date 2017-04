'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೆ: ಮೇಯರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೇಯರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A grand function was arranged at South end circle park where Kannada film veteran Dr. Rajkumar's statue is situated to celebrate his 89th birth anniversary. Mayor Padmavathi inaugurated the function by lighting a lamp.