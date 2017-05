ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪು ರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 14:25 [IST]

English summary

We may soon see double decker buses again on Bengaluru roads as BMTC has decided to purchase 3-4 new such busses by the end of this year.