ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮುತ್ತಹಳ್ಳಿ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ನ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತೆ?

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮುತ್ತಹಳ್ಳಿ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಶುಕ್ರವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 17) ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊತ್ತೆ? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 17:18 [IST]

English summary

Mutthahalli veg hotel at Bengaluru HSR Layout inaugurated by actor-producer-director of Kannada movies Dwarakish on Friday. Here is the complete details of Mutthahalli veg. Bengaluru, Food Talk, Food Culture, District News, ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಜಿಲ್ಲಾಸುದ್ದಿ