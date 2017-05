ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಸಿದ್ದು

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 17:39 [IST]

English summary

Do not delay to give compensation to the family of the farmer who committs suicide: Karnataka Chief minister Siddaramaiah told in Vidhan soudh today.