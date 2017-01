ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಕ್ರಮ: ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡ

ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಶುಕ್ರವಾದ ಭಿನ್ನ ಮತೀಯರ ಗುಂಪು ಕರೆದಿರುವ ಸಭೆ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Rajya Vokkaligara Sangha president Dr Appaji Gowda has termed the meeting called by the rebel group on Friday as "illegal and unconstitutional". In a press release, Dr Appaji Gowda said that he is the president of the Rajya Vokkaligara Sangha and still enjoyed the majority of the directors.