ಈರಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗೋದೇ 'ಚೆಂದಕ್ಕಿಂತ ಚೆಂದ' ಹಾಡು: ದೇಸಾಯಿ ನೆನಪು

ಸ್ಪರ್ಶ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇಟಗಿ ಈರಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಶಾಯರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆಸಿ, ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪಂಕಜ್ ಉದಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಹಾಡಿಸಿದ್ದ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ.

Story first published: Monday, March 13, 2017, 16:51 [IST]

English summary

In the shadows of obituory to only one Kannada Shayari writer Itagi Eeranna, famous film Director Sunil Kumar Desai recalls the efforts behind 'Chendakkinta Chenda Neene Sundara' song from movie Sparsha, released in 1999. Itagi Eeranna's most of the shayaris were used in that movie. He had written one song also for 'Sparsha'.