ಡೈರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮ್ಮನಿದೆ ಏಕೆ?

ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ ದಿನನಿತ್ಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಕೆಸೆರೆರಚಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿರುವ 'ಡೈರಿ ಹಗರಣ' ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಡೈರಿ ಪುರಾಣ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 8:39 [IST]

English summary

Donation gate: OneIndia has accessed documents that prove that the Lokayukta knew of a certain diary and its contents way back in December 2016. While the anti-corruption body acknowledged the information about the diary, no concrete action has been initiated so far