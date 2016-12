ಹೊಸವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಭಕ್ತಿ ಚಾನೆಲ್ ಐಸಿರಿ

ಐಸಿರಿ, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ವೇಗದ ಬದುಕಿನ ಸಂಜೀವನಿಯಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವ ಸಂತನಾಗಿ ಐಸಿರಿ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ-ಮನಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಡಿ ಇಡಲಿದೆ.

English summary

Devotional TV channel Isiri Bhakti launched in Bengaluru. Isiri bhakti will be on Screen from 14th January 2016. The tv channel launched by Narendra Babu Sharma.