ಬೆಂಗಳೂರು,ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮೀಪವೇ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಲೆ

ಹನುಮಂತನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹರ್ಷನನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮೀಪವೇ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾನೆ.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 17:23 [IST]

Deploma student murdred by strudent gang near his college in Hanumantha nagar bengaluru.