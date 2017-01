ಹಳೆ ನೋಟು ಇಸಿದುಕೊಳ್ಳದ ಆರ್ಬಿಐ, ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಜನರು

ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದರು, ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಂದಲ, ಆಕ್ರೋಶ, ನಿರಾಶೆ, ಹತಾಶೆ ಮಡುಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಸೋಮವಾರ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯ.

English summary

Confused and helpless, citizens created a ruckus outside Reserve bank of India office in Bengaluru after they learnt that demonetised notes will not be exchanged anymore. People had gathered in front of RBI from different districts to exchange their old notes.