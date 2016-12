ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆ : ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಿದ್ದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, December 23, 2016, 19:03 [IST]

English summary

The state government extends deadline till January 21, 2017 for Akrama, Sakrama to submit applications seeking regularisiation of unauthorised constructions and land developments in all urban areas including Bengaluru said Minister Kagodu Thimmappa.