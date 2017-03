ದಂಡುಪಾಳ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯ ತಿಮ್ಮನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

ದಂಡುಪಾಳ್ಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯ ತಿಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅತನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ

Story first published: Friday, March 31, 2017, 17:39 [IST]

English summary

Dandupalya gang member Thimma will be releasing on Karnataka high court order. Currently he is at Hindalaga jail.