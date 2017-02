ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಬರಲೇಬೇಕು!

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ಅವರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಲು ಬರಬೇಕಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 16:04 [IST]

English summary

Jayalalithaa's close confidante Sasikala Natarajan, Sasikala's nephew Sudhakaran and her sister-in-law Ilavarasi all convicted in DA Case will be appearing before Sessions court Judge Ashwathnarayana