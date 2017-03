ಖಚಿತ ಸುದ್ದಿ: ಸುಮಲತಾ ಮುಡಿಗೇರಲಿದೆ 'ಕಮಲ'

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಶಾಸಕ, ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಾರಂತೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಬರೀಷ್ ಜತೆಗೆ ತಾರಾಪತ್ನಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಕಮಲವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸುವುದು ಖಚಿತ.

English summary

Oneindia has learnt from sources that MH Ambareesh will bring his wife Sumalatha on board when he joins the BJP. The actor-turned-politician hopes to launch his wife into electoral politics on a BJP ticket.