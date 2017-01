ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಬಾಯಿರುಚಿ ತಣಿಸಿದ ಶೆಫ್ ಶಾಜಿಯಾ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The cookery workshop by Celebrity Chef Shazia Khan concluded today at Phoenix Marketcity, with the chef presenting a mouth-watering array of Indian fusion recipes. ಖ್ಯಾತ ಪಾಕತಜ್ಞೆ ಶಾಜಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಗರದ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಹಲವಾರು ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಸಭಿಕರ ಇಷ್ಟದ ಅಡುಗೆ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವಾರು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದರು.