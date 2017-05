ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸದವರ ಮಗಳು ಕುಸುಮಾಗೆ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 97 ಅಂಕ

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ 97ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಕುಸುಮಾಗೆ ಮುಂದೆ ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಕನಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಕೆಯ ಸಾಧನೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಿರುವ ಲೇಖನ ಇದು

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 13:08 [IST]

English summary

Kusuma, cook's daughter from Bengaluru, scores 97 percent in 2nd PUC Science. Here is her success story.