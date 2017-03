ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆ

ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವಿವಾದ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿಯ 24 ಮುಖಂಡರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇಂದು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 17:36 [IST]

English summary

Controversy between BJP state president B.S.Yeddiyurappa and other leaders have took place again.