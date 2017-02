ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ‘ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ’ ರ್ಯಾಲಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ- ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ 'ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2. Mention of Rs.1000 cr kickbacks to Congress High command is a fact. Facts never change. @CMofKarnataka has a lot to answer.

3. I firmly stand by my allegation against @CMofKarnataka on the kickbacks of Rs.1000 cr paid by him to Congress High command

1.Laughable that Congress is organising Satyameva Jayate rallies after looting India for 60 years from Jeep Scam to 2G to Coal to Augusta

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 19:44 [IST]

English summary

Congress party organized ‘Satyameva Jayate’ rally in Freedom Park Bengaluru on February 23. For this rally BJP state president B S Yeddyurappa replied that, “Laughable that Congress is organizing Satyameva Jayate rallies after looting India for 60 years from Jeep Scam to 2G to Coal to Augusta,” in his twitter.