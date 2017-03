'ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗಿಂತ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ'

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಜತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 10:43 [IST]

English summary

Congress government interested in kickback than project implementation, said by former minister Kumara Bangarappa to Oneindia Kannada. He spoke to portal after quits Congress party on Friday.