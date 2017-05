ಬಿಎಸ್ ವೈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸಿದ್ಧ: ಎಚ್ ಡಿಕೆ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದೂರು ಬಿಎಸ್ ವೈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರ ವಿಳಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Wednesday, May 24, 2017, 13:48 [IST]

Former Chief Minister HD Kumaraswamy alleges that the complaint registered against him in Income Tax office recently was prepared at another former Chief Minster B.S. Yeddyurappa's residence in Bengaluru.