ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ: ಸಿಎಂ ಸೇರಿ 28 ಸಚಿವ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಾಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಧರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಸಂಪುಟದ 27 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Shashidhar Venugopal - the chief of Karnataka Police Mahasangha filled a complaint in Karnataka Lokayukta's office against Chief Minister Siddaramaiah and 27 ministers in his Cabinet claiming that they are involved in large scale corruption in police transfers.