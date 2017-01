CAT 2016 ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ, ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ!

Common Admission Test (CAT) 2016 ಫಲಿತಾಂಶ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 22 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶೇಕಡಾ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ 22 ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

English summary

Common Admission Test (CAT) 2016, the results of which were announced on Monday.On December 4 last year, 1.95 lakh candidates who took the test, which was conducted in 138 cities in the country.