ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಚೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ

ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 9:24 [IST]

English summary

Chief Minister of Karanataka, Siddaramaiah will hand over Rs.20 crore cheque as teaching fee for minority students selected under Arivu educational loan scheme of Minorities development corporation to Karanataka examination Authority at 10: 30 am, in chief minister's chamber Vidana soudha today. Here is the details of today's CM programmes.