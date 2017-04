ಉಪ ಸಮರ ಗೆದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೀರ ಸಿದ್ದು, ಪರಂಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬುಲಾವ್!

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Chief Minister Siddaramaiah and KPCC President G Parameshwara will be in Delhi on Friday(April 14) to consult the party high command to finalise next course of action to be taken in Karnataka.