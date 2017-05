ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಚಾರ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ, ವರುಣಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.

English summary

Who will contest from Chamundeshwari assembly constituency or Varuna will be decided by Congress High command, I will not comment on this further said CM Siddaramaih on Sunday (May 21)