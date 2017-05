ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದವ ಸಿಎಂ ಸಲಹೆಗಾರ: ಎಚ್ಡಿಕೆ ಟೀಕೆ

ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇಗುಲದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರು. ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ ವಿಕಾಸ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಔಚಿತ್ಯವೇನಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ.

English summary

Former Chief Minister, JDS state president Kumaraswami has alleged that, Chief Minister Siddaramaiah has appointed a person who has called Vikas Bansode as his advisor. He alleged that, Bansode was once a CEO of infamous Thurumala, Thirupati Devasthanam Trust. There, he misused the temple funds and hence he was removed from the CEO job said HDK.