ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆ ಉಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನ

ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಡ (#SteelFlyoverBeda) ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ತಂಡವೇ ಇದೀಗ ಯುನೈಟೆಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಫೋರಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Taking inspiration from the successful #SteelFlyoverBeda movement, citizens of Bengaluru are coming together for the cause of lakes. With lakes like Bellandur and Varthur dying a slow death and the government unwilling to clean it up, citizens have decided to take it upon themselves to lead a united fight. Citizens' groups are now coming together for 'Reclaiming and Protecting Our Lakes' movement.