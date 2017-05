ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್​ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುದುರೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ವಿವಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

English summary

A team of Criminal Investigation Department(CID) today(May 18) raided over office premises of Bangalore Turf Club. Bangalore Turf Club is locked in a controversy over an alleged doping scandal after a horse was tested positive.