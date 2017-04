ಬೈದನೆಂದು ಗೆಳೆಯನ ಮಗುವನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿದ ಪೇಂಟರ್!

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತ ದುಡ್ಡುಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ. ಜತೆಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜತೆಗಾರನ ಮಗುವನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸಿದ ವರದಿಯಿದು.

Story first published: Monday, April 17, 2017, 12:49 [IST]

3 year old male child rescued from kidnaper by Hennur police. Shamshad Ali- kidnaper, due to his personal gridge, kidnaped the child to Uttar Pradesh. Accused absconded.