ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಶ್ರೀಮನ್ಮಾಧ್ವ ಸಂಘದ ಹೊಸ ಸಭಾಂಗಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಧ್ವ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಎಂಬತ್ತಾರು ವಸಂತದ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೇ5 ರಂದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಾಧ್ವ ಸಂಘದ ನೂತನ ಮಂಗಳಧಾಮ ಸಭಾಂಗಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A news auditorium inaugurated today(May 05) at Sriman Madhwa Sangha, Chamarajpet 5th cross, Bengaluru. This religious organisation is the first association in India which is opened the name of Sri Madhwacharya