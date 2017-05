ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಸರಗಳ್ಳ ಪಲ್ಸರ್ ಬಾಬು

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಸರಗಳ್ಳ ಪ್ರಕರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಲ್ಸರ್ ಬಾಬು ಬಂಧಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಈತ ಸೋಮವಾರ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 22, 2017, 20:24 [IST]

English summary

A chain snacher named Babu alias Pulser Babu has been arrested by Bengaluru police on May 22, 2017. Police has been trying to trap him since many months.