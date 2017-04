ಈಶು-ಯಡ್ಡಿ ಕೋಳಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು!

ಅತ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಕೋಪ ಕೊತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಡುವಿನ ಕೋಳಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವನು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 28, 2017, 23:43 [IST]

English summary

Bengaluru Central bjp office staff dismissed for helping K S Eshwarppa's save bjp conference. BJP state president BS Yeddyurappa has ordered the dismissed of the post.