ತನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರನ್ನೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕೆ.ಪಿ ನಂಜುಂಡಿ

ಉದ್ಯಮಿ ಕೆ.ಪಿ ನಂಜುಂಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜರನ್ನೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 18:07 [IST]

A kidnap case has been registered against business man and owner of Laxmi Gold Palace KP Nanjundi in Vijayanagar police station, Bengaluru.