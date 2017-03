ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಬಸ್ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು' ಅಭಿಯಾನ

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಇಳಿಸಲು, ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಸ್ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 17:03 [IST]

English summary

Bus Bhagya' Campaign - to demand for state government support for BMTC, to ask that in the upcoming budget the Chief Minister allots atleast Rs 1000 crores to BMTC to help them provide affordable bus fares, build shelters in all bus-stops, buy additional buses and settle the dues and arrears of the BMTC workers!