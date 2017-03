'ಬಸ್ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನರ ಸಾಥ್

ನೂರಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಶನಿವಾರ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದರು. 'ಬಸ್ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು' ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಏರಿ, ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

English summary

Hundreds of citizens in Bengaluru took the bus on Saturday as a show of support to the ‘BusBhagyaBeku’ initiative that is seeking affordable public transport for everyone in the city.