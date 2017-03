ಮಾತು ಮುರಿದರು ಬಿಎಸ್ ವೈ ಎಂದು ಮೌನ ಮುರಿದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾನೇನೋ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಅದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾತು ತಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 13:18 [IST]

English summary

BS Yeddyurappa did not stand with his words, what I promised to national president Amit Shah, Iam following, said by BJP leader KS Eshwarappa on Saturday at Bengaluru.