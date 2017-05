ನಮೋ ಆಪ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್!

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ NaMo ಅಪ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ BSY ಆಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Former CM, BJP state president BS Yedyurappa set to launch BSY App similar to NaMo app.