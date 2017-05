ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬಳಿ ಪತಿ ಮೇಲೆ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೀರಸಂದ್ರ ಬಳಿ ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 19:33 [IST]

Breaking: A woman fatally shot her husband today at Veerasandra in Electronic city police station limits. Hamsa and Sai Ram couple had a quarrel before she fired 3 rounds at him.