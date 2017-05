ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಕೇಸ್: ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ

ಕಲುಷಿತ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ 488 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಕೆಎಸ್ ಪಿಸಿಬಿ) ಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಾಷ್ ತನ್ನ ಘಟಕ ಮುಚ್ಚಿದೆ

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 12:14 [IST]

English summary

Auto component maker Bosch Ltd on Saturday said it has shut down its manufacturing plant located in the catchment area of the polluted Bellandur lake here. The Board issued the notice following the April 19 order of the National Green Tribunal to shut down all industries in the lake's vicinity for saving and restoring it.