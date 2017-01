ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಬಾಶ್ ಕಾರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭ

ಬಾಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಾಶ್ ಕಾರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್(ಕೊಕೊ ಬಾಶ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್) ಅನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ (ಜನವರಿ 20)ರಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

English summary

Bosch Limited today inaugurated its first Company Owned Company Operated (CoCo) Bosch Car Service Centre here, and announced that it plans to add 700 more such centres under the franchisee model in the next five years.